Francesco Renga sarà in gara a Sanremo 2026 con Il meglio di me | dal significato del suo brano al duetto con Giusy Ferreri ecco cosa ci ha raccontato

Francesco Renga ha annunciato che parteciperà a Sanremo 2026 con il brano Il meglio di me, una canzone che parla di riscoprire sé stessi. La scelta del pezzo nasce dal desiderio di condividere un messaggio positivo, anche in momenti difficili. Renga ha svelato di aver lavorato con Giusy Ferreri a un duetto speciale. Seduto a casa, tra il profumo di vino rosso e i cani che si aggirano, il cantante si prepara a tornare sul palco più famoso d’Italia. La sua presenza al festival è ormai una tradizione.

Pare proprio un uomo sereno e risolto Francesco Renga. A casa sua, con un bicchiere di vino rosso in mano, i cani che girano, racconta il senso della canzone Il meglio di me che porterà a Sanremo 2026, il suo undicesimo Festival (come Patty Pravo). «È la storia di un uomo che decide di attraversare il buio, per risolvere da solo le sue tensioni». «Affrontare i mostri per dare Il meglio di me ». Per Francesco Renga, questo è il Sanremo delle novità. «Ho cambiato etichetta, ho un team nuovo. E sono cambiato io», spiega. E torna sul tema della canzone. «Ho affrontato ciò che mi tormenta da anni, le mie zone d'ombra.