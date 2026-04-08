Confcommercio Bergamo i pagamenti digitali superano oltre il 60% degli incassi per la metà delle imprese

Secondo i dati di Confcommercio Bergamo, oltre il 60% degli incassi delle imprese lombarde deriva da pagamenti digitali. Questa percentuale riguarda circa metà delle attività commerciali e dei pubblici esercizi della regione. La diffusione dei pagamenti elettronici è ormai una realtà consolidata, anche se si segnala la possibilità di ulteriori sviluppi nel settore. La trasformazione digitale nel sistema di pagamento si sta affermando in modo stabile.

La trasformazione digitale nei pagamenti dei pubblici esercizi e delle attività commerciali lombarde è ormai un dato di fatto, ma c’è ancora spazio per un’ulteriore evoluzione. È quanto emerge dall’indagine “Dai contanti alle App: pubblici esercizi, attività commerciali e sistemi di pagamento” condotta da Confcommercio Lombardia su un campione rappresentativo di 600 imprese del settore commercio e turismo lombarde, rivelando un tessuto economico che ha assorbito la rivoluzione dei pagamenti elettronici pur mantenendo solide radici nella tradizione. L’evoluzione dei sistemi di pagamento evidenzia una netta prevalenza di microimprese che operano prevalentemente in sedi fisiche, pur mostrando una crescente apertura verso soluzioni digitali e “phygital”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Imprenditore, era stato impegnato nella Confcommercio Bergamo ed era stato presidente di Visit Bergamo. https://myvalley.it/2026/04/e-morto-a-lovere-giorgio-beltrami-titolare-del-bar-centrale/ #Lovere #iseolake #sebino #turismo #barcentrale #lutto - facebook.com facebook