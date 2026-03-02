Ritardi nei pagamenti | incassi più rapidi grazie a Lia

È stata lanciata una nuova piattaforma chiamata Lia, sviluppata con tecnologia di intelligenza artificiale, che mira ad aiutare le aziende a velocizzare i pagamenti e migliorare la gestione degli incassi. La piattaforma è stata ideata per automatizzare alcune operazioni e facilitare il monitoraggio dei pagamenti in modo più efficiente. Lia si propone come uno strumento innovativo nel settore dei servizi finanziari alle imprese.

SI CHIAMA 'Lia' la nuova piattaforma basata su intelligenza artificiale progettata per supportare le imprese nella gestione e nell'ottimizzazione dei processi di incassi. Molte imprese, infatti, non soffrono tanto per la mancanza di fatturato, ma quanto per la difficoltà di trasformare i crediti in liquidità nei tempi necessari a sostenere i costi operativi. Ridurre i tempi di pagamento e migliorare la gestione dei crediti commerciali è una delle sfide più complesse per le piccole e medie imprese europee. Ritardi negli incassi, carichi amministrativi elevati e scarsa visibilità sui flussi di cassa continuano a rappresentare un freno alla crescita, soprattutto in un contesto economico segnato da incertezza e da un accesso al credito sempre più selettivo.