Ieri mattina, lo scrittore Alessandro Baricco è stato protagonista di una conversazione col pubblico sull’incontro tra musica e cinema, e nel corso della mattinata è stato insignito del Premio Bif&st Arte del cinema. L’appuntamento è stato anticipato dalla proiezione della versione director’s cut di Amadeus di Milos Forman, vincitore di otto premi Oscar e quattro Golden Globe nel 1985. Un film “splendido, che insegna cose molto precise su cos’era la musica classica, in particolare nel XVIII secolo”, ha esordito Baricco. “Vedere questo film su uno schermo così grande, così bello, in questo teatro, è per me una grande emozione. Ho avuto la sensazione di essere al posto giusto nel momento giusto; film così andrebbero visti sempre nei teatri”, ha subito dichiarato lo scrittore. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Alessandro Baricco incanta il Bif&st: il premio, il mito di Mozart e la vera storia di Amadeus

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