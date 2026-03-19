Torna Lucca Classica Da San Francesco al maestro Boccherini

Torna a Lucca l’appuntamento con Lucca Classica, che quest’anno si svolge tra il complesso di San Francesco e le esibizioni dedicate al maestro Boccherini. La rassegna propone concerti e performance di artisti nazionali e internazionali, coinvolgendo diversi luoghi della città. L’evento si svolge nel centro storico, attirando appassionati e curiosi che desiderano ascoltare musica dal vivo in ambienti storici.

LUCCA La musica non appartiene a nessuna classe, è di tutti. È sul sottofondo di una rivisitazione semantica che prende vita la 12^ edizione di Lucca Classica, il festival diffuso nei luoghi della città promosso dall’Associazione musicale lucchese con l’intento di rendere accessibile – a partire dal costo dei biglietti – cultura e concerti, anche (e soprattutto) quelli a lungo considerate di ‘nicchia’. Oltre 90 gli appuntamenti – metà dei quali affidati a giovani talenti – concentrati in soli cinque giorni, dal 29 aprile al 3 maggio, per oltre 400 musicisti coivolti. Tra gli eventi clou, a partire dalla fine, la consegna del Premio in San... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torna Lucca Classica. Da San Francesco al maestro Boccherini Articoli correlati Leggi anche: Aversa, “Notte del Liceo Cirillo”: la cultura classica illumina il Chiostro di San Francesco Torna 'Anima Mundi': la 18° edizione del concorso è dedicata al Cantico delle Creature di San FrancescoBando aperto ai compositori di tutto il mondo: in palio cinquemila euro e l'esecuzione nella Cattedrale durante la 25° edizione della 'Rassegna di... Contenuti e approfondimenti su Torna Lucca Classica Discussioni sull' argomento Torna Lucca Classica. Da San Francesco al maestro Boccherini; Parata di stelle per Lucca Classica: la rivoluzione di S. Francesco, premio a Baricco, lo Stradivari di Boccherini; Attività con i bambini a Aprile 2026; Si scaldano i motori per Lucca Classica: la città si prepara a cinque giorni di grande musica. Torna il Lucca Classica Music Festival: in programma 90 appuntamentiA Lucca, dal 29 aprile al 3 maggio, andrà in scena la 12esima edizione del Festival promosso dall’Associazione Musicale Lucchese: ecco il programma. noitv.it Torna la Ciclo Classica Puccini: domenica 12 aprile 2026 Presentata la quinta edizione dell'evento dedicato al centenario di Turandot Lucca, 26 febbraio 2025 È stata presentata questa mattina nella sede lucchese della Camera di Commercio Toscana Nord- - facebook.com facebook