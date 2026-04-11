48 mila euro per i nuovi arredi dell’asilo nido comunale di Pulcherini
Il Comune di Minturno ha ricevuto un finanziamento di 48 mila euro destinato all’acquisto e all’installazione di arredi per il nuovo asilo nido comunale di Pulcherini. I fondi sono stati assegnati per migliorare gli spazi dedicati ai bambini, con l’obiettivo di rendere gli ambienti più funzionali e adatti alle attività didattiche. L’intervento riguarda la fornitura di arredi innovativi e specifici per le esigenze dell’asilo.
Il Comune di Minturno ha ottenuto un finanziamento di 48 mila euro destinato alla fornitura e all’installazione di arredi didattici innovativi per il nuovo Asilo Nido Comunale a Pulcherini. L’intervento è finanziato nell’ambito del programma operativo complementare al programma nazionale “Per la. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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