48 mila euro per i nuovi arredi dell’asilo nido comunale di Pulcherini

Il Comune di Minturno ha ricevuto un finanziamento di 48 mila euro destinato all’acquisto e all’installazione di arredi per il nuovo asilo nido comunale di Pulcherini. I fondi sono stati assegnati per migliorare gli spazi dedicati ai bambini, con l’obiettivo di rendere gli ambienti più funzionali e adatti alle attività didattiche. L’intervento riguarda la fornitura di arredi innovativi e specifici per le esigenze dell’asilo.