Vandali scatenati a Val Cannuta | danneggiati giochi e arredi dell' asilo nido

L'amara scoperta nella mattinata di lunedì 2 febbraio. Una mamma: "Da settembre a oggi purtroppo già diversi volte si sono verificati casi e sempre in maniera più violenta" Vandali scatenati a Val Cannuta dove ignoti hanno danneggiato tavoli e giochi in un asilo nido. La scoperta è avvenuta nella mattinata di lunedì 2 febbraio in via Luca Passi, nel plesso "La girandola d'oro", nel municipio XIII. Sul posto, intorno alle 8, sono intervenute le forze dell'ordine. All'arrivo dei bambini ed educatori è apparsa davanti agli occhi la spiacevole sorpresa. Tavolini danneggiati, una bandiera sbattuta a terra, giochi lanciati nel pianerottolo, lampioni divelti all'interno del giardino.🔗 Leggi su Romatoday.it

Recenti atti di vandalismo hanno interessato il circolo Primo Maggio, situato nella zona Pista.

L'ex residence Val Cannuta, che negli anni ’90 rappresentava un punto di riferimento abitativo nella zona, ha ufficialmente chiuso i battenti il 10 dicembre 2025.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

