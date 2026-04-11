A Terni, un uomo di 42 anni è stato arrestato con l'accusa di aver maltrattato e causato lesioni alla moglie durante un episodio iniziato con una lite per questioni economiche. Poco prima dell'aggressione, aveva annunciato il licenziamento. La figlia, presente al momento, si è trovata a dover chiamare le forze dell'ordine, che poi hanno arrestato l'uomo.

Eseguito un arresto a Terni dopo un grave episodio di maltrattamenti contro familiari e lesione personale, nella notte tra mercoledì 1 e giovedì 2 aprile. Un uomo di 42 anni, di origine marocchina, è stato fermato dai Carabinieri dopo una violenta lite domestica scatenata da motivi economici, culminata in aggressioni fisiche e psicologiche ai danni della moglie, una connazionale di 43 anni, e sotto gli occhi della figlia minore. La ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’allarme è stato lanciato poco dopo l’una di notte, quando una chiamata al NUE 112 ha segnalato una situazione di grave pericolo all’interno di un’abitazione di Terni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - 42enne si licenzia a Terni e poi picchia selvaggiamente la moglie, la figlia sotto shock fa arrestare il padre

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