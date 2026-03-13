picchia il padre e la moglie e poi si nasconde in ascensore arrestato

Un uomo ha aggredito il padre e la moglie, e successivamente si è dato alla fuga. Dopo aver colpito le due persone, ha attraversato i tetti dell’edificio e si è nascosto nel vano tecnico dell’ascensore. Le forze dell’ordine sono intervenute e lo hanno arrestato. L’episodio si è verificato in una zona residenziale, senza altre persone coinvolte.

Picchia il padre e la moglie e per sfuggire ai carabinieri prima percorre i tetti, poi si nasconde nel vano tecnico dell'ascensore. E' quanto è accaduto a Grumo Nevano, in provincia di Napoli. Quando la segnalazione anonima arriva al 112, la vicenda era già nota ai carabinieri visto che l'uomo era già stato denunciato. Il 39enne aveva appena picchiato suo padre 80enne e la propria moglie di 35 anni quando i militari della stazione di Grumo Nevano sono arrivati nell'appartamento di corso Garibaldi. L'uomo era ancora in casa, sa che potrebbe essere arrestato e scappa. Fugge percorrendo i tetti del rione popolare ma scattano le ricerche.

