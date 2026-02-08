Sanremo in abito d’epoca | sfilata storica tra costumi danza e il fascino di Maria Antonietta e Sissi

Sanremo si è trasformata in un grande palcoscenico a cielo aperto. La città si è vestita di costumi d’epoca per un “Gran ballo di Carnevale” che ha portato indietro nel tempo abitanti e visitatori. Tra le figure principali, Maria Antonietta e Sissi, interpretate in una sfilata storica ricca di danze e fascino. La gente ha assistito a un tuffo nel passato tra abiti eleganti e atmosfere da altri tempi.

Sanremo si è trasformata in un palcoscenico a cielo aperto, riportando indietro nel tempo i suoi abitanti e visitatori con un insolito e affascinante “Gran ballo di Carnevale”, un evento che ha visto protagoniste le figure iconiche di Maria Antonietta e Sissi, l’imperatrice d’Austria. Un pomeriggio che ha incantato la città ligure, offrendo uno spettacolo itinerante di costumi d’epoca e atmosfere che evocano il fascino del XVIII e XIX secolo. L’iniziativa, resa possibile dalla Compagnia Italiana di Teatro e Danza, ha avuto il pieno sostegno dell’amministrazione comunale, con il sindaco Alessandro Mager e l’assessore Silvana Ormea che hanno accolto calorosamente gli artisti, sottolineando l’importanza di eventi capaci di valorizzare il patrimonio culturale e di creare un’esperienza unica per la comunità.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Sanremo epoca

#Maria-Antonietta-Giovanna-D'Arco || La quarta stagione di Bridgerton è arrivata su Netflix e porta gli spettatori di nuovo a corte.

Al Festival di Sanremo 2025 arrivano due talenti marchigiani: Maria Antonietta e Colombre.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Sanremo epoca

Argomenti discussi: Atelier Emé veste le musiciste dell'Orchestra del Festival di Sanremo; Elettra Lamborghini, spoiler sull’abito di Sanremo 2026: è un vestito di Rahul Mishra?; Simone Folco: Gli abiti di Patty Pravo a Sanremo sono nati da un sogno. Sono il suo stylist, ma l'ultima parola su cosa indossare è sempre la sua. E no, non sono il suo giovane fidanzato; Grazia Di Michele: Io e Rossana Casale a Sanremo tra fischi e macchie di mostarda.

Elettra Lamborghini, spoiler sull’abito di Sanremo 2026: è un vestito di Rahul Mishra?Un post social accende l’attesa: la cantante bolognese mostra un primo dettaglio del look per l’Ariston. Tra ipotesi couture, fitting a Parigi e ritorno in gara con Voilà, l’effetto wow sembra già ass ... msn.com

Elettra Lamborghini spoilera l’abito di Sanremo 2026: cosa potrebbe indossare al FestivalElettra Lamborghini è volata a Parigi per provare gli abiti per Sanremo 2026 e sui social ha dato un piccolo spoiler: ecco cosa potrebbe indossare al ... fanpage.it

Tanti auguri alla nostra straordinaria runner Maria Antonietta Rossi Ogni chilometro racconta la tua passione, costanza e determinazione. Grazie per l’impegno e l’energia che porti sempre nel gruppo: siamo felici di averti con noi! BUON COMPLEANNO facebook