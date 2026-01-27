Il Cavallino rampante sulla Costa del Mito | le Ferrari sfilano tra Gattopardo e Templi

La Costa del Mito ospita nuovamente il Ferrari Tour, protagonista di un percorso tra cultura e tradizione siciliana. L’evento, promosso dal club Gilles Villeneuve di Palermo, unisce appassionati e spettatori in un’occasione per ammirare le vetture sportive tra i luoghi simbolo dell’agrigentino, come Gattopardo e i Templi. Un momento di condivisione che valorizza il territorio attraverso motori e storia.

La passione per le grandi vetture sportive incontra alcuni dei luoghi più identitari della Sicilia. Sulla Costa del Mito torna il Ferrari Tour del club Gilles Villeneuve di Palermo: un appuntamento che unisce motori, cultura e promozione territoriale attraversando centri simbolo dell'agrigentino. Il tour prenderà il via sabato 31 gennaio in mattinata da Palermo, con una prima tappa nell'area di Castelvetrano–Selinunte, per poi proseguire verso Palma di Montechiaro.

