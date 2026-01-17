Scusi mi cambia 100 euro? ma è una truffa

La truffa è stata segnalata da alcuni commercianti di Novara. “Una signora sopra i 50 anni è entrata nel mio negozio – racconta un commerciante del centro – e mi ha chiesto se avevo da cambiare 100 euro. Io sul subito non mi sono fidato, ma la signora si è messa a chiacchierare, ha comprato alcune cose e alla fine le ho dato il resto di 100 euro. Peccato che quando è uscita io mi sia accorta che la banconota da 100 euro, che avevo anche verificato per vedere se fosse vera, non era più nel negozio”. 🔗 Leggi su Novaratoday.itImmagine generica

