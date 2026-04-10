LIVE Zverev-Fonseca 7-5 6-7 5-3 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | il tedesco è a un game dalla vittoria

Al torneo ATP di Montecarlo, il match tra Zverev e Fonseca prosegue con il tedesco avanti 5-3 nel terzo set. Zverev ha conquistato il primo parziale 7-5, mentre il secondo si è concluso 6-7 in favore di Fonseca. Attualmente, il tennista tedesco si trova a un game dalla vittoria, dopo aver messo a segno una volée di diritto incrociata che ha concluso il punto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-3 Volée di diritto incrociata e vincente del numero 40 ATP. 40-0 Ancora largo il diritto incrociato del classe ’97. 30-0 Largo il diritto incrociato del tedesco. 15-0 Diritto incrociato giocato di tocco in recupero su una palla corta vincente di Fonseca. 5-2 In rete la palla corta di rovescio lungolinea giocata a ridosso della rete del carioca. 40-15 Palla corta di rovescio lungolinea vincente di Zverev. 30-15 In rete il rovescio incrociato del brasiliano. 15-15 Servizio esterno vincente del numero 3 ATP. 0-15 In rete il diritto incrociato del classe ’97. 4-2 Rovescio lungolinea vincente giocato in recupero su una palla corta del teutonico. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Zverev-Fonseca, 7-5, 6-7, 5-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il tedesco è a un game dalla vittoria LIVE Zverev-Fonseca, 4-5, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il tedesco serve per rimanere nel primo parzialeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Lungo il diritto incrociato del tedesco. LIVE Zverev-Fonseca, 7-5, 1-0, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: break in avvio di secondo set del tedescoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Largo il rovescio incrociato giocato in recupero di Fonseca. Temi più discussi: LIVE Zverev-Fonseca, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: quarto di finale imprevedibile!; Joao Fonseca v Alexander Zverev (10/04/2026); RECAP! Monte Carlo, Day 5: Vacherot chiude una giornata lunghissima; I risultati del 2° turno a Monte-Carlo. LIVE Zverev-Fonseca, 7-5, 6-7, 3-2, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: si procede on serve in questo terzo e decisivo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Serve Fonseca. 5-2 In rete il diritto incrociato del carioca. 5-1 Passante di rovescio lungolinea vincente di ... oasport.it Fonseca sfida Zverev diretta Masters 1000 Montecarlo: segui i quarti di finale. Tennis oggi LIVEDopo aver fatto fuori Berrettini senza faticare troppo, il baby Fonseca cerca di stupire ancora e affronta oggi (10 aprile, ore 11) Zverev nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Si tratt ... msn.com Fonseca, sotto di un set e un break, porta Sascha Zverev al terzo set a Monte-Carlo Il vincente di questa sfida affronterà Sinner o Auger-Aliassime in semifinale. E inizia la terza ora di gioco... x.com Bertolucci bacchetta Fonseca per un brutto gesto con Zverev: "Questo lo deve imparare, non va bene!" - facebook.com facebook