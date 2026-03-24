Decide più velocemente dei manager ‘umani’ non prende ferie e non perde tempo in riunioni infinite | Zuckerberg sceglie l’IA come dirigente di Meta

C’è un nuovo dirigente a Menlo Park. Non ha badge, non prende ferie e, soprattutto, non perde tempo in riunioni infinite. È l ’assistente IA personale di Mark Zuckerberg, una sorta di “coscienza aumentata” che promette di rivoluzionare il modo in cui si prendono decisioni al vertice di Meta. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, il sistema è ancora in fase di addestramento, ma già viene utilizzato per una funzione chiave: ridurre drasticamente i tempi di accesso alle informazioni strategiche. In pratica, Zuckerberg può interrogare direttamente l’IA invece di attraversare i tradizionali livelli gerarchici aziendali. Non si tratta però di un esperimento isolato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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