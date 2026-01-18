Autovelox e ztl di Artimino fatali Quasi 27 multe al giorno nel 2025

Nel 2025, la polizia municipale di Carmignano ha emesso circa 9.703 verbali per infrazioni relative a autovelox e ZTL di Artimino, con una media di quasi 27 multe al giorno. Questa cifra evidenzia l’intensità dei controlli e l’attenzione rivolta alla sicurezza stradale e alla tutela del patrimonio storico e ambientale del territorio.

Quasi 27 multe al giorno in un anno. La polizia municipale di Carmignano nel 2025 ha staccato ben 9.703 verbali al Codice della strada, superando di 2.065 multe, il 2024. All'ormai famoso autovelox "sparamulte" di Seano ora si aggiunge la ztl di Artimino che probabilmente non è stata ben compresa da chi viene da fuori o dagli stessi carmignanesi: 2.980 multe per infrazione su un totale di 3.118 veicoli controllati. Il Comune ha diffuso la statistica annuale, avvicinandosi anche la festa patronale che sarà il 20 gennaio. "I numeri sono alti – spiega la comandante Barbara Belli – nonostante la mancanza di personale, gravata da una situazione già al di sotto del fabbisogno".

