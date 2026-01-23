Bologna Città 30 le multe fantasma | appena tre in sei mesi nel 2025 Nel primo anno erano state 89

A Bologna, nel 2025, sono state emesse solo tre multe per eccesso di velocità nella Zona 30, rispetto alle 89 del primo anno di implementazione. La riduzione delle sanzioni suggerisce un’evoluzione nel rispetto dei limiti di velocità e l’efficacia delle misure adottate. Nel contesto di questa evoluzione, si ricorda come la tecnologia, come i telelaser, abbia svolto un ruolo fondamentale nel monitoraggio delle violazioni.

Bologna, 23 gennaio 2026 – C’era una volta la Città 30. C’era una volta il ‘telelaser’, il dispositivo a infrarossi capace di rilevare la velocità fino a 800 metri di distanza. C’erano una volta gli ‘infovelox’, i pannelli pronti a mostrare ciò che segna il contachilometri e a lampeggiare in caso di superamento dei limiti. C’erano una volta le pattuglie in strada, i ‘bolloni’ disegnati sull’asfalto, i cartelli e gli stendardi del Comune. C’era una volta Sergio Baldazzi, l’orefice primo multato della rivoluzione lenta, a gennaio 2024. Tutto finito con la sentenza del Tar, che ha bocciato la misura di Palazzo d’Accursio e l’intero Pptu (Piano particolareggiato del traffico urbano). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

