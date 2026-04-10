ZoomTeatro rilancia la nuova drammaturgia | a Catania la prima regionale di Pietro Angelini
A Catania si è tenuta la prima regionale di uno spettacolo scritto da Pietro Angelini, prodotto da 369gradi. Si tratta di un'autoritratto teatrale che combina momenti di ironia e di disperazione, presentato come un flusso continuo di pensieri, aneddoti e riflessioni sul presente. L'evento è parte di un progetto di ZoomTeatro dedicato alla promozione di nuove drammaturgie.
Prodotto da 369gradi, lo spettacolo è un autoritratto teatrale che alterna ironia e disperazione, costruito come flusso di pensieri, aneddoti e riflessioni sul presente. Un lavoro introspettivo che intreccia esperienza personale e sguardo critico sul contesto contemporaneo, interrogando il senso. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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