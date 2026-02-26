Premio per la nuova drammaturgia under 40 | il Teatro Biondo avvia le selezioni

Il Teatro Biondo di Palermo annuncia l'apertura delle candidature per la prossima edizione del premio dedicato alla drammaturgia under 40. La selezione mira a individuare testi innovativi e promettenti, con l'intento di offrire un'opportunità concreta a giovani autori emergenti. La procedura sarà aperta a chi desidera presentare lavori originali e di qualità, pronti a entrare in scena.

Gli autori avranno tempo fino al 26 aprile per presentare le loro opere. Ecco come fare e i requisiti per partecipare Le autrici e gli autori hanno tempo fino al 26 aprile per presentare le loro opere, purché si tratti di testi inediti, non ancora rappresentati in pubblico, scritti in lingua italiana o in uno dei dialetti nazionali. Ogni candidato può proporre una sola opera, che nell'ipotesi di messa in scena abbia una durata massima di circa un'ora e che preveda un massimo di quattro personaggi. Non sono ammessi adattamenti, revisioni o riscritture di testi preesistenti. Gli autori e le autrici possono inviare la propria candidatura e le opere all'indirizzo e-mail nuovadrammaturgia@teatrobiondo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Oltre mille lavoratori attesi per la nuova stagione: Gardaland avvia le selezioni per il 2026Maxi piano assunzioni in vista della prossima apertura del 28 marzo: quali sono le posizioni ricercate e come candidarsi In vista dell’apertura della...

Sipario d’inverno al teatro Samonà, due serate tra Sartre e nuova drammaturgiaSi apre con due spettacoli consecutivi il 2026 della rassegna “Sipario d’inverno” al teatro popolare Samonà di Sciacca: doppio appuntamento tra...

Temi più discussi: Nuova legge elettorale, scatta un mega premio con lo 0,1% in più; Al via il premio Puglia Innovation Awards; Btp Valore, dal premio fedeltà alle tre cedole crescenti: le caratteristiche della nuova emissione; Nuovo premio internazionale per l’autore trentino di Giacomo Bertò.

Premio Luigi Malerba per la narrativa, aperto bando nuova edizioneÈ aperto il bando per l'edizione 2026 del Premio Malerba dedicato alla narrativa: l'iniziativa nasce con l'obiettivo di valorizzare opere letterarie di qualità e di promuovere la figura di Luigi Maler ... ansa.it

Btp Valore, dal premio fedeltà alle tre cedole crescenti: le caratteristiche della nuova emissioneIl collocamento dal 2 al 6 marzo, i tassi minimi verranno comunicati il 27 febbraio. Premio fedeltà (0,8%) per chi lo conserva fino al 2032. Come sono andati quelli già sul mercato ... corriere.it

Centro Coreografico Nazionale / Aterballetto. . A Palermo arriva Notte Morricone di Marcos Morau: un omaggio alla bellezza che Ennio Morricone ha donato al mondo. 10–15 marzo 2026 Teatro Biondo, Palermo Il CCN/Aterballetto in scena con uno spetta facebook