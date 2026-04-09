Elezioni a Mandello le due liste in piazza del Municipio per la raccolta firme

A Mandello, le due liste candidate alle prossime elezioni amministrative si sono presentate in piazza Leonardo da Vinci per raccogliere le firme necessarie alla presentazione ufficiale delle candidature. I rappresentanti delle compagini hanno incontrato i cittadini, illustrando le proposte e chiedendo il supporto attraverso la firma. La raccolta si è svolta nel rispetto delle procedure previste per la presentazione delle liste elettorali.

Le due compagini in corsa alle prossime elezioni amministrative di Mandello incontrano la cittadinanza in piazza Leonardo da Vinci per raccogliere le firme utili a presentare ufficialmente le liste.Sia "Il paese di tutti" sia "Casa Comune per Mandello Democratica" avranno un stand nella piazza. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Balduina via dal municipio XIV: ecco la raccolta firmeIl comitato civico Balduina's ha lanciato una petizione online per l'uscita del quartiere da Monte Mario e per spostarsi verso il quadrante con...

Libertà e democrazia, Ferrara scende in piazza per l’Iran. E parte la raccolta firmePluralismo e dissenso, con l’associazione ‘Le mille e una notte’, organizza per sabato 17 in piazza Cattedrale alle 17 una manifestazione pubblica al...

Temi più discussi: Ecco la lista di Casa Comune: Vogliamo rendere Mandello più vivibile; Elezioni Mandello. Casa Comune presenta squadra e idee con Mariani al comando; Elezioni, presentata la lista Casa Comune che sostiene la candidatura di Riccardo Mariani a Mandello.

Ecco la lista di Casa Comune: Vogliamo rendere Mandello più vivibilePresentati i 16 candidati (9 uomini e 7 donne), fra cui due attuali consiglieri. Il candidato sindaco Riccardo Mariani: Corriamo per vincere. Grazie a chi ha accettato di partecipare a questa sfida ... leccotoday.it

Elezioni Mandello. Fasoli lancia la corsa tris: ecco programma e lista Il Paese di TuttiIn sala civica a Molina il sindaco uscente ha presentato squadra e linee guida in vista del voto del 24 e 25 maggio Una squadra che unisce esperienza e nuovi ingressi, nel programma focus su frazioni, ... msn.com

Meloni minimizza il referendum, ma il governo esce indebolito da un voto popolare contrario. Non ha elaborato il trauma, lo ha rimosso: e questo la renderà più fragile alle prossime elezioni. Qui il mio intervento questa mattina a Restart x.com