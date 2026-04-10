Zitto non glielo consento Bruno Vespa scontro durissimo con l’ospite di Porta a porta

Durante una puntata di Porta a Porta, lo scontro tra il conduttore e un ospite è stato immediatamente evidente, con momenti di forte tensione. In particolare, una frase pronunciata dal conduttore ha segnato l’inizio di un confronto acceso, che si è protratto per alcuni istanti. Il dialogo si è interrotto bruscamente quando il conduttore ha pronunciato un’espressione decisa, creando un clima di grande tensione tra i presenti.

A Porta a Porta bastano pochi secondi per capire quando il confronto politico sta per trasformarsi in qualcosa di più teso. Nella puntata andata in onda il 9 aprile, dedicata soprattutto alle parole della premier Giorgia Meloni in Parlamento, il dibattito ha improvvisamente cambiato tono fino a sfociare in uno scontro diretto tra Bruno Vespa e Giuseppe Provenzano. Il tema iniziale era la tenuta del governo, dopo la frase pronunciata dalla presidente del Consiglio, “Il governo va avanti fino alla fine, nessuno rimpasto”, ma il centro della serata è presto diventato un altro. In studio il confronto era già molto acceso. Da una parte c’era... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Scontro a Porta a Porta tra Vespa e Provenzano, il conduttore urla: “Stia zitto, non glielo consento”Acceso scontro in diretta a Porta a Porta, nella puntata del 9 aprile, tra Bruno Vespa e Giuseppe Provenzano del PD. Leggi anche: Porta a Porta festeggia 30 anni con il karaone di Mara Venier, Bruno Vespa e Al Bano