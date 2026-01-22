Porta a Porta celebra i suoi 30 anni con una puntata speciale condotta da Bruno Vespa, arricchita dalla presenza di Mara Venier e Al Bano. L’evento si distingue per gli ospiti e i filmati d’archivio, più che per l’allestimento scenico. Un’occasione per rivivere tre decenni di storia televisiva e di approfondimenti, mantenendo intatta la sobrietà e la qualità che hanno caratterizzato il programma nel tempo.

Bruno Vespa ha deciso di festeggiare i 30 anni di Porta a Porta al meglio. Lo ha fatto con una puntata speciale, resa tale dagli ospiti e dai filmati d’archivio più che dalla scenografia. Il suo programma infatti non si disunisce, citando Paolo Sorrentino, e resta fedele a se stesso, con tutti i pro e i contro. Se è vero che c’è ampio spazio per la politica, non mancano parentesi dedicate al mondo dello spettacolo. Basti pensare all’arrivo in studio di Al Bano, che regala un’esibizione descrivibile come “ surreale ”, per merito suo e dei suoi compagni di “palco”. C’erano Mara Venier, Albano e Bruno Vespa. 🔗 Leggi su Dilei.it

Porta a Porta festeggia 30 anni con il karaone di Mara Venier, Bruno Vespa e Al Bano

Porta a porta festeggia stasera su Rai 1 i 30 anni: gli ospiti di Bruno Vespa per lo speciale

30 anni di Porta a Porta, dal contratto con gli italiani ai plastici: cosa ha raccontato Bruno Vespa

