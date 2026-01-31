A Cagliari nasce un’arena creativa dove arte suoni e idee si incontrano in uno spazio libero e aperto al pubblico

A Cagliari si apre un nuovo spazio dedicato all’arte e alla cultura. Si chiama Fermata216 e si trova nel cuore del quartiere di Castello, in una vecchia fabbrica riconvertita. L’inaugurazione è avvenuta in primavera, e ora il luogo si presenta come un punto di ritrovo per artisti, musicisti e cittadini che vogliono condividere idee e creazioni. L’ambiente è rustico e accogliente, pensato per mettere in contatto persone e stimolare la creatività.

A Cagliari è nato un nuovo spazio dedicato all’arte, alla cultura e al dialogo aperto: Fermata216. Il progetto, inaugurato nei mesi primaverili del 2024, si colloca in un’area centrale della città, proprio nel cuore del quartiere di Castello, in una struttura ex industriale ristrutturata con un’estetica grezza e accogliente. Non si tratta di un museo né di una galleria tradizionale, ma di un’arena creativa dove artisti, musicisti, scrittori, attivisti e cittadini si incontrano in un’atmosfera informale e partecipata. L’obiettivo è semplice ma ambizioso: creare un luogo, accessibile a tutti, dove le idee possano circolare senza filtri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

