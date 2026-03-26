JD lancia la nuova collezione outdoor tra performance stile e versatilità

Una nota azienda ha presentato una nuova collezione dedicata all’outdoor, caratterizzata da capi che combinano performance, stile e versatilità. La collezione è stata svelata in vista dell’arrivo della primavera, in un momento in cui cresce l’interesse per attività all’aperto e spostamenti tra ambienti urbani e naturali. La gamma include abbigliamento e accessori pensati per accompagnare diversi tipi di esperienze.

Con l’arrivo della bella stagione cresce la voglia di vivere gli spazi aperti, di rimettersi in movimento e di scegliere capi e accessori capaci di accompagnare ogni tipo di esperienza, dalla città ai percorsi più immersi nella natura. È in questo scenario che JD presenta la sua nuova selezione outdoor, una proposta pensata per coniugare funzionalità tecnica, comfort e stile contemporaneo. L’obiettivo è chiaro: offrire una collezione adatta a chi cerca performance, praticità e un’estetica riconoscibile, senza rinunciare alla versatilità. Trekking, giornate all’aria aperta, gite fuori porta, allenamenti e spostamenti urbani trovano così una risposta in una gamma di prodotti costruita per affrontare la stagione con equilibrio tra esigenze tecniche e gusto lifestyle. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - JD lancia la nuova collezione outdoor tra performance, stile e versatilità Articoli correlati Tezenis lancia Invisible Therm: la nuova collezione termica che unisce comfort e stileLa nuova collezione Invisible Therm di Tezenis offre capi termici morbidi, moderni e perfetti per affrontare il freddo con stile Quando il termometro... The Ice a Saint Moritz: l’evento automobilistico tra stile, memoria e performanceCi sono eventi che non nascono per intrattenere, ma per consolidare un immaginario. Tutto quello che riguarda JD lancia la nuova collezione outdoor... Temi più discussi: Jd.com lancia Joybuy in Europa, è il concorrente di Amazon; JD.com lancia Joybuy in Europa e punta a sfidare Amazon; JD.com si espande in Europa con la piattaforma Joybuy. Lancia Gamma, la nuova ammiraglia italiana prende formaDiamo un'occhiata in anteprima alla Lancia Gamma col nostro render, che immagina le forma della nuova ammiraglia italiana. it.motor1.com La nuova Lancia Gamma sta per arrivare: ecco come sarà la 'matrioska' della DS 7E' scattato il conto alla rovescia in vista della presentazione della nuova Lancia Gamma, il nuovo SUV del marchio torinese: ecco come sarà. auto.everyeye.it Il padre di un ragazzo di 18 anni lancia un appello: «Una violenza gratuita, chi ha visto chiami i carabinieri». facebook Un hub per un presente più sostenibile, Gruppo Cap lancia Shift x.com