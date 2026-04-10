Il presidente ha annunciato la volontà di ripristinare le sanzioni sul settore energetico russo, con particolare attenzione al petrolio. La proposta arriva in un momento di tensione tra le parti coinvolte, con l’obiettivo di limitare le entrate di Mosca nel comparto energetico. La decisione viene comunicata tramite dichiarazioni ufficiali, senza ulteriori dettagli sulla tempistica o sulle modalità di applicazione delle misure.

Zelensky ha dichiarato di volere il ripristino delle sanzioni energetiche contro la Russia in seguito all’accordo di cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran che ha riaperto lo Stretto di Hormuz, vitale per gli approvvigionamenti energetici globali. “Ora sta iniziando un cessate il fuoco in Medio Oriente e nel Golfo. E io aspetto che le sanzioni sul petrolio russo vengano pienamente reintrodotte, come lo erano prima“, ha affermato Zelensky in dichiarazioni rilasciate sotto embargo ai giornalisti, tra cui l’Afp. Zelensky ha affermato inoltre che, con l’allentamento delle sanzioni, i russi non saranno in grado di colmare interamente il deficit di bilancio, riporta Ukrinform. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Zelensky: “ripristinare le sanzioni sul petrolio russo”

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Alla proposta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky di una tregua energetica pasquale, il leader del Cremlino Vladimir Putin non aveva risposto per oltre una settimana. Salvo dichiarare un cessate il fuoco unilaterale di 32 ore, dalle ore 16 di sabato 11 a - facebook.com facebook

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