Petrolio russo Zelensky | ‘sospendere le sanzioni frutterebbe 10 miliardi a Mosca’

Il presidente ucraino ha affermato che sospendere le sanzioni sul petrolio russo potrebbe portare a Mosca un guadagno di 10 miliardi di dollari. La decisione degli Stati Uniti di sospendere le restrizioni sulla vendita di petrolio e prodotti derivati ha attirato l’attenzione internazionale. La questione riguarda le implicazioni economiche di questa scelta e l’impatto sulle dinamiche globali.

La decisione degli Stati Uniti di sospendere le sanzioni sulla vendita di petrolio e prodotti petroliferi russi caricati sulle navi fino al 12 marzo potrebbe fruttare alla Russia circa 10 miliardi di dollari, ha affermato oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, durante la conferenza stampa congiunta con il presidente francese Emmanuel Macron all’Eliseo. “Questo allentamento. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Petrolio russo, Zelensky: ‘sospendere le sanzioni frutterebbe 10 miliardi a Mosca’ Articoli correlati Zelensky: 10 miliardi a Mosca? La deroga Usa al petrolioVenerdì 13 marzo 2026, alle 18:30, il fronte energetico e diplomatico si spezza sotto la pressione della guerra in Medio Oriente. Iran, Merz a Trump: "Sbagliato sospendere le sanzioni sul petrolio alla Russia"Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha duramente criticato il governo statunitense per la decisione di revocare temporaneamente le sanzioni sulla... Approfondimenti e contenuti su Petrolio russo Temi più discussi: Scontro aperto Zelensky-Orbán. Tra petrolio e aiuti 7 ucraini ostaggi; Sale la tensione tra Ungheria e Ucraina, l’UE valuta il sostegno finanziario per la ripresa dell’oleodotto Druzhba; Putin minaccia di sospendere da subito le forniture di gas. Snam: Coperti fino a marzo; Ucraina, Ungheria: Orban minaccia stop ad ulteriori forniture critiche. Budapest: Bene gli Usa sul petrolio russo, l'Ue prende ordini da KievCon la decisione odierna degli Stati Uniti di sospendere le sanzioni sulle forniture di petrolio russo, il petrolio russo potrà nuovamente raggiungere i mercati globali via mare, aumentando l'offerta ... ansa.it Iran, Trump sospende le sanzioni al petrolio di Putin. Parigi e Berlino storcono il nasoIl segretario al Tesoro Scott Bessent ha annunciato un' autorizzazione temporanea di 30 giorni che consente ai Paesi di acquistare carichi di greggio russo già in transito ... affaritaliani.it Trump ha annunciato che gli Stati Uniti torneranno temporaneamente a comprare petrolio russo. Ma ha negato la crisi dei prezzi, anzi: ha detto che con gli aumenti il suo Paese si sta arricchendo. Non tutti i cittadini statunitensi sembrano pensarla allo stesso m - facebook.com facebook Gli Usa allentano le sanzioni sul petrolio russo. Scontro con Bruxelles, Costa: «Così non aiutano la pace» x.com