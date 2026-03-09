Zelensky | Droni intercettori ucraini proteggono basi Usa in Giordania

L’Ucraina ha inviato droni intercettori e un team di specialisti per assicurare la sicurezza delle basi militari statunitensi in Giordania. Questa operazione mira a monitorare e difendere le installazioni presenti nel paese. La decisione di schierare queste risorse arriva in un momento di tensione nella regione. La notizia è stata confermata da rappresentanti ucraini senza ulteriori dettagli.

Sabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e "impedire che Teheran abbia armi atomiche". Morto l'ayatollah Khamenei, l'Iran risponde attaccando anche i paesi del Golfo Persico. Petroliere e metaniere bloccate nello stretto di Hormuz Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Tre bombardieri pesanti B-52 statunitensi sono atterrati presso la base RAF di Fairford, nel Regno Unito. Eric Trump e Donald Trump Jr., i figli del presidente americano Donald Trump, stanno finanziando una nuova azienda... 🔗 Leggi su Today.it

