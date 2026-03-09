Zelensky | Droni intercettori ucraini proteggono basi Usa in Giordania

L’Ucraina ha inviato droni intercettori e un team di specialisti per assicurare la sicurezza delle basi militari statunitensi in Giordania. Questa operazione mira a monitorare e difendere le installazioni presenti nel paese. La decisione di schierare queste risorse arriva in un momento di tensione nella regione. La notizia è stata confermata da rappresentanti ucraini senza ulteriori dettagli.

