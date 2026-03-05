Droni iraniani | gli Usa chiedono aiuto a Zelensky

Gli Stati Uniti hanno chiesto a Zelensky di fornire supporto per proteggersi dagli

Sabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e "impedire che Teheran abbia armi atomiche". Morto l'ayatollah Khamenei, l'Iran risponde attaccando anche i paesi del Golfo Persico. Petroliere e metaniere bloccate nello stretto di Hormuz Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Ita e Lufthansa hanno esteso la sospensione dei voli verso le destinazioni in Medio Oriente. La compagnia italiana ha cancellato tutti i voli da e per Tel Aviv fino al 2 aprile e fino al 15 marzo da e per Dubai. Lufthansa ha cancellato i voli da e per Dubai e Abu Dhabi, così come per Dammam in Arabia Saudita, sono cancellati fino al 15 marzo. 🔗 Leggi su Today.it

Articoli correlati

Trump e «l’aiuto in arrivo» per gli iraniani: cosa potrebbero fare gli UsaDopo aver minacciato Teheran in caso di repressione violenta delle proteste, The Donald adesso fomenta i manifestanti.

I media di opposizione: 12mila morti. Trump agli iraniani: "Continuate le proteste, l'aiuto è in arrivo" | Perché gli Usa non intervengonoNelle mani del presidente Usa Donald Trump un pacchetto di «una vasta gamma di programmi, strumenti militari e operazioni segrete» che potrebbero...

Aggiornamenti e notizie su Droni iraniani

Temi più discussi: Missili balistici e droni One Way. Gli Stati Uniti in Iran testano in combattimento armi mai schierate prima; Iran-Usa, ecco la guerra post-umana: droni e attacchi cyber; Guerra in Iran, quanto dureranno le scorte di droni e missili di Teheran; Ecco navi e aerei impiegati dagli Stati Uniti contro l’Iran.

Missili balistici e droni One Way. Gli Stati Uniti in Iran testano in combattimento armi mai schierate primaUn nuovo missile, un drone statunitense che sembra uno Shahed. Washington ha già schierato nuovi armamenti, dal LUCAS al missile PrSM ... wired.it

Droni-killer da 2.000 dollari contro gli Shahed iraniani: così Zelensky può 'blindare' i cieli del Medio OrienteUtilizzare un missile da 13,5 milioni di dollari per abbattere uno Shahed da 30mila dollari non è solo inefficiente, è un suicidio finanziario e logistico. E le scorte missilistiche non sono infinite. today.it

Anche l'Italia in prima linea a difesa di Cipro dopo l'attacco dei droni iraniani: Paolo Ardito, responsabile della redazione La Spezia, spiega quali potranno essere le navi militari che verranno inviate in sostegno dell'isola Leggi di più al link in bio su @ilsecol - facebook.com facebook

Tre droni iraniani hanno preso di mira il terminal passeggeri dell'aeroporto di Nakhchivan, in Azerbaigian, vicino al confine con l'Iran x.com