Webuild apre ufficialmente i battenti negli Stati Uniti con una nuova commessa da 336 milioni di euro per Lane. L’azienda italiana si aggiudica un grande contratto nel settore delle infrastrutture, segnando una presenza più forte nel mercato americano. La commessa, del valore di 389 milioni di dollari, riguarda lavori per la controllata Lane e conferma la crescita di Webuild fuori dall’Italia.

**Webuild, nuova commessa negli USA per Lane: il valore della commessa supera i 336 milioni di euro** Nel cuore dell’attivismo imprenditoriale internazionale, Webuild, azienda italiana leader nel settore dell’ingegneria stradale e infrastrutture, si è aggiudicata una nuova commessa nei **Stati Uniti**, in particolare per la sua controllata **Lane**, con un valore di **389 milioni di dollari**, ovvero circa **336 milioni di euro**. La commessa riguarda la progettazione e realizzazione dell’ampliamento e dell’ammodernamento della **Interstate 64 (I-64)**, una delle principali arterie stradali della regione **Norfolk, Virginia**, nel sud-est del Paese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Webuild apre ufficialmente i battenti negli Usa con nuova commessa per Lane

