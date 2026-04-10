Xiaomi Redmi A7 Pro il primo Redmi A in versione Pro

Xiaomi ha annunciato il lancio del Redmi A7 Pro, il primo della serie ad portare il nome Pro. Si tratta di un modello entry-level che amplia l’offerta del marchio nel segmento dei dispositivi più accessibili. La società ha presentato il nuovo smartphone senza specificare i dettagli tecnici, ma ha confermato che si tratta del primo della linea a fregiarsi della denominazione Pro.

(Adnkronos) – Xiaomi espande la sua offerta entry-level con il debutto del REDMI A7 Pro, il primo modello della serie a fregiarsi della denominazione Pro. Il dispositivo si distingue immediatamente per un pannello generoso da 6,9 pollici con frequenza di aggiornamento a 120Hz e una luminosità di picco di 800 nit, caratteristiche pensate per elevare la qualità della fruizione multimediale in questa fascia di mercato. L'integrazione della tecnologia Wet Touch 2.0 permette inoltre di mantenere la precisione del tocco anche con dita bagnate, mentre le certificazioni TÜV Rheinland e il DC dimming assicurano una protezione prolungata della vista durante l'uso quotidiano. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Redmi 15A 5G ufficiale: l’evoluzione “premium” del Redmi A7 ProXiaomi continua a sorprendere con smartphone dal prezzo accessibile e prestazioni interessanti. Xiaomi fa gli stessi errori con redmi note 15 proil Redmi Note 15 Pro+ di Xiaomi si propone come una scelta di valore nel segmento mid-range, offrendo una batteria generosa, un design rinnovato e... Como Instalar y Usar Game Guardian en Game Killer Sin Root en Cualquier Android ||2026 Temi più discussi: Xiaomi al lavoro su un inedito smartphone Redmi con display enorme; Xiaomi presenterà il Redmi A7 Pro 5G il 13 aprile; Xiaomi aggiunge un posto a tavola: c'è anche Redmi Note 15 SE, almeno in India; Redmi A7 Pro arriva con batteria da 6000 mAh e schermo da 120 Hz in lancio globale. Xiaomi Redmi A7 Pro, il primo Redmi A in versione ProIl nuovo Redmi A7 Pro introduce per la prima volta nella serie economica il sistema operativo HyperOS 3 e una batteria da 6000mAh, puntando su un display da 6,9 pollici e funzioni IA avanzate a un pre ... adnkronos.com Redmi 15A, Redmi A7 Pro e Redmi 17 5G: tre nomi per un solo Xiaomi?La compagnia cinese ha un problema con i nomi degli smartphone: è comprensibile avere delle varianti di uno stesso prodotto, ma nel caso di Xiaomi – tra rebrand Redmi e POCO – risulta parecchio ... gizchina.it Andrea Cervone. . Questo smartphone DOVREBBE COSTARE DI PIÙ! Lo @xiaomi.italia #Redmi15C ha delle caratteristiche INCREDIBILI per il prezzo a cui viene venduto! . in BIO o CODICEkac7927per partecipare alla campagna e ottenere un pacch - facebook.com facebook Xiaomi al lavoro su un inedito smartphone Redmi con display enorme x.com