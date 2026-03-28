Xiaomi ha annunciato ufficialmente il Redmi 15A 5G, il nuovo smartphone che si presenta come un’evoluzione del Redmi A7 Pro. L’azienda ha reso noto il dispositivo pochi giorni dopo il lancio del modello in Italia, introducendo anche in India questa versione con supporto alla rete 5G. La presentazione si è concentrata sulle caratteristiche tecniche e sulle funzionalità del dispositivo, senza comunicare dettagli sui prezzi o sulla disponibilità internazionale.

Xiaomi continua a sorprendere con smartphone dal prezzo accessibile e prestazioni interessanti. Appena pochi giorni dopo il lancio del Redmi A7 Pro in Italia, l’azienda ha presentato in India un nuovo modello che ne sembra un diretto discendente: il Redmi 15A 5G. Al momento non ci sono dettagli ufficiali su un eventuale arrivo in Europa, ma il dispositivo merita attenzione per alcune migliorie tecniche significative rispetto al fratello A7 Pro. Il Redmi 15A 5G monta un display IPS LCD da 6,9 pollici con risoluzione 1600 x 720 pixel, refresh rate di 120 Hz e luminosità fino a 800 nit. Lo schermo, ampio e reattivo, garantisce una buona esperienza multimediale anche sui contenuti più dinamici, rendendolo uno dei più interessanti nella fascia economica. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Redmi 15A 5G ufficiale: l’evoluzione “premium” del Redmi A7 Pro

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