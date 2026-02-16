xiaomi fa gli stessi errori con redmi note 15 pro

Xiaomi ha ripetuto gli sbagli già visti con il Redmi Note 15 Pro+; questa volta, il problema riguarda soprattutto la fotocamera, che delude le aspettative nonostante il prezzo accessibile. Un esempio concreto è la scarsa qualità delle immagini in condizioni di scarsa illuminazione, che non rispecchia l’attenzione ai dettagli promessa dall’azienda.

il Redmi Note 15 Pro+ di Xiaomi si propone come una scelta di valore nel segmento mid-range, offrendo una batteria generosa, un design rinnovato e uno schermo ampio. l'analisi prende in esame le principali caratteristiche, i punti di forza e i limiti, con particolare attenzione agli aggiornamenti software e alla versatilità fotografica. design e schermo del redmi note 15 pro+. il dispositivo adotta una luminosa schermo AMOLED da 6,83 pollici che garantisce colori vividi e una buona definizione. la finitura in pelle vegana sul retro e l' ingegneria del design danno una sensazione premium in mano, mentre l' alloggiamento della fotocamera sporge in modo differente, creando un'estetica distintiva.

