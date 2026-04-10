WNBA storica svolta | Jackie Young rompe il muro del milione

Nel mondo della WNBA si registra una novità significativa: Jackie Young ha firmato un rinnovo contrattuale che le garantirà un compenso di un milione di dollari per la prossima stagione. Questa cifra rappresenta un record per il campionato femminile statunitense, segnando un momento importante dal punto di vista economico. La notizia è stata annunciata ufficialmente e conferma un aumento sostanziale rispetto agli accordi precedenti.

Il mercato della WNBA ha appena registrato un punto di svolta economico con il rinnovo di Jackie Young, che per la prossima stagione percepirà una cifra di 1.19 milioni di dollari. L’accordo con la guardia delle Las Vegas Aces avviene in un momento di profonda trasformazione strutturale del campionato, che punta a espandere il proprio bacino di franchigie attraverso nuovi inserimenti geografici e un incremento costante del valore degli asset sportivi. L’impatto economico del primato di Jackie Young. I numeri parlano chiaro: la soglia del milione di dollari è stata ufficialmente superata. La giocatrice delle Las Vegas Aces ha siglato un contratto da 1. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - WNBA, storica svolta: Jackie Young rompe il muro del milione L’Italia del rugby abbatte il muro inglese: prima (storica) vittoriaSei Nazioni da urlo per la nazionale azzurra, sconfitti i maestri dell’Inghilterra dopo 35 anni di tentativi. Quaderni del ‘44 nascosti nel muro, la scoperta in una scuola a Udine: “Testimonianza storica”Durante i lavori di ristrutturazione dell’Istituto Ippolito Nievo di Udine, alcuni operai hanno scoperto, nascosti all’interno di una parete...