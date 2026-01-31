Quaderni del ‘44 nascosti nel muro la scoperta in una scuola a Udine | Testimonianza storica

Durante i lavori di ristrutturazione dell’Istituto Ippolito Nievo a Udine, alcuni operai hanno trovato nascosti dentro un muro vecchi quaderni del 1944. La scoperta ha sorpreso tutti, perché si tratta di una testimonianza diretta di quegli anni difficili. I quaderni sono stati messi in salvo e ora sono al vaglio degli storici. La scuola si prepara a capire meglio cosa raccontano quei fogli, che sembrano aver resistito al tempo e alle intemperie.

Durante i lavori di ristrutturazione dell'Istituto Ippolito Nievo di Udine, alcuni operai hanno scoperto, nascosti all'interno di una parete portante, un insieme di quaderni risalenti al 1944. La fortuita trovata, avvenuta in un'area del vecchio edificio scolastico che stava subendo interventi strutturali, ha suscitato grande interesse tra storici, archeologi e autorità locali. I quaderni, in buono stato di conservazione nonostante il passare del tempo, sono stati rinvenuti all'interno di una cavità muraria, accuratamente sigillata con mattoni e malta. Non è ancora chiaro chi li abbia nascosti né per quale motivo, ma le prime analisi suggeriscono che si tratti di appunti scolastici redatti da studenti o insegnanti durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale, in un'epoca di grande instabilità politica e sociale in Friuli Venezia Giulia.

