L’Italia del rugby ha conquistato la sua prima vittoria storica contro l’Inghilterra, una vittoria che segna un passo importante per la nazionale italiana. La partita si è conclusa con un risultato inaspettato, rompendo un tabù che durava da anni. Ora si può parlare di un momento di svolta, senza più limiti o pregiudizi, per una squadra che ha dimostrato di poter competere ad alti livelli.

Sei Nazioni da urlo per la nazionale azzurra, sconfitti i maestri dell’Inghilterra dopo 35 anni di tentativi. Il rugby italiano entra definitivamente in una nuova dimensione. Adesso possiamo dirlo ad alta voce: nulla è precluso alla nazionale italiana di rugby. Nessun risultato, nemmeno l’idea che in un futuro non troppo lontano si possa giocare davvero per vincere il Sei Nazioni. Anche il muro inglese è caduto. Sette marzo 2026, stadio Olimpico di Roma: il giorno e il luogo della prima, storica, vittoria dell’ItalRugby contro l’Inghilterra che mai aveva perso contro gli azzurri e che spesso e volentieri ci aveva impartito sonore lezioni. E’ finita 23 a 18 con un crescendo entusiasmante nella ripresa. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - L’Italia del rugby abbatte il muro inglese: prima (storica) vittoria

