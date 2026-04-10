Wilma Goich ricorda la figlia Susanna | È dura ma bisogna vivere Balivo in lacrime

Durante una partecipazione televisiva, Wilma Goich ha ricordato la figlia Susanna Vianello, scomparsa nel 2020 all'età di 49 anni per un tumore ai polmoni. La cantante ha affermato che, nonostante la difficoltà, bisogna continuare a vivere e affrontare ogni giorno al meglio. La conduttrice ha mostrato emozione, con lacrime visibili durante l'intervista.

(Adnkronos) – "È dura, ma bisogna vivere e cerchiamo di farlo al meglio". Wilma Goich ha ricordato oggi, ospite a La volta buona, Susanna Vianello, la figlia scomparsa nel 2020 all'età di 49 anni a causa di un tumore ai polmoni. "Il meglio per me è mio nipote, mi distrae molto", ha raccontato. La cantante ha spiegato di aver scritto per la figlia una canzone "bellissima" e spera di poterla cantare presto in pubblico: "Io ne parlo volentieri di mia figlia, perché Susanna è qui con me, c'è sempre per me". Goich ha poi aggiunto di aver trovato delle vecchie foto che ritraggono la figlia, rivivendo quei momenti con il sorriso. La conduttrice Caterina Balivo commossa le ha detto: "Che forza che hai Wilma. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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