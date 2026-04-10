WhatsApp si aggiorna ma l’App modifica la posizione di messaggi e chiamate | dove si trovano adesso

L'ultima versione di WhatsApp introduce cambiamenti nell'organizzazione dell'interfaccia, spostando la posizione dei messaggi e delle chiamate all’interno dell’app. L’aggiornamento riguarda specificamente l’integrazione tra smartphone e sistemi di infotainment, con un focus sulla compatibilità con l’ecosistema Apple. Questi aggiornamenti sono stati implementati con l’obiettivo di migliorare l’esperienza utente e facilitare l’accesso alle funzioni principali dell’app.

L’integrazione tra smartphone e sistemi di infotainment ha compiuto un passo decisivo con l’ultimo aggiornamento di WhatsApp dedicato all’ecosistema Apple. Non si tratta di un semplice bug fix, ma di una riscrittura dell’esperienza utente per chi utilizza CarPlay, spostando il baricentro dell’interazione verso una gestione nativa che prima appariva limitata e, per certi versi, monca. La novità principale risiede nella struttura stessa dell’interfaccia, che ora riflette in modo più fedele quanto siamo abituati a vedere sui nostri iPhone, pur adattandosi ai rigidi protocolli di sicurezza stradale. Fino a ieri, l’utente che collegava il proprio dispositivo alla vettura si trovava davanti a una lista di chat piuttosto spartana. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - WhatsApp si aggiorna, ma l’App modifica la posizione di messaggi e chiamate: dove si trovano adesso WhatsApp Web si rinnova: chiamate vocali e video direttamente dal browser, addio alle app dedicate.WhatsApp Web: La Rivoluzione Silenziosa che Sfida lo Scettro di Zoom La competizione nel mondo delle comunicazioni digitali si fa sempre più serrata. Trasferiti gli uffici del Suap, ecco dove si trovano adessoA seguito della riorganizzazione della struttura organizzativa del Comune di Pordenone, gli uffici SUAP (Sportello Unico Attività Produttive)... n8n Full Course 2026: Build AI Agents, Workflows & Make Money Temi più discussi: WhatsApp si aggiorna con una nuova app completa per CarPlay migliorando messaggi e chiamate in auto; WhatsApp aggiorna i Canali su iOS: arrivano le risposte agli aggiornamenti degli admin; YouTube arriva su Android Auto, come funziona e cosa cambia; PlayStation Portal si aggiorna, cosa cambia con il nuovo software di aprile?. WhatsApp si aggiorna con una nuova app completa per CarPlay migliorando messaggi e chiamate in autoWhatsApp introduce una nuova app nativa per CarPlay con chat recenti, chiamate e contatti preferiti. L'aggiornamento migliora l'esperienza rispetto ai comandi vocali precedenti, offrendo accesso rapid ... hwupgrade.it WhatsApp su CarPlay non è più solo vocale: ora si leggono chat e chiamate in autoWhatsApp su CarPlay cambia volto: non è più solo un’interfaccia vocale, ma permette di interagire con i messaggi anche dallo schermo dell’auto. È la novità di questa notte che, grazie ad un ... macitynet.it BUON COMPLEANNO AD ANGELINA MANGO, OGGI COMPIE 25 ANNI ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP ERMINIO CIOFFI - NON SOLO NOTIZIE PER RICEVERE IN TEMPO REALE TUTTE LE NOTIZIE DALL'ITALIA, DAL VALLO DI DIANO - facebook.com facebook WhatsApp renderà gli aggiornamenti di stato molto più simili ad Instagram x.com