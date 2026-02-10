WhatsApp Web si rinnova | chiamate vocali e video direttamente dal browser addio alle app dedicate

Da oggi, gli utenti di WhatsApp Web possono fare chiamate vocali e video direttamente dal browser, senza più bisogno di aprire l’app sul telefono. La novità cambia le regole del gioco e mette pressione a servizi come Zoom, che finora dominavano le videoconferenze. La funzione arriva in un momento di grande competizione tra le piattaforme di comunicazione digitale, e potrebbe spostare gli equilibri già a partire dai prossimi mesi.

WhatsApp Web: La Rivoluzione Silenziosa che Sfida lo Scettro di Zoom. La competizione nel mondo delle comunicazioni digitali si fa sempre più serrata. WhatsApp, la piattaforma di messaggistica istantanea di Meta, ha lanciato una sfida diretta a Zoom e agli altri colossi delle videochiamate, estendendo le sue funzionalità di chiamata vocale e video alla versione web. Un cambiamento che, apparentemente sottile, potrebbe ridisegnare le abitudini degli utenti e alterare gli equilibri del mercato. La svolta è arrivata dopo un anno di sviluppo intenso e una fase di test accurata. A partire da marzo 2026, una selezione di utenti ha iniziato a sperimentare la possibilità di effettuare chiamate direttamente dal browser, eliminando la necessità di scaricare e installare applicazioni dedicate.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su WhatsApp Web

Da oggi, usare WhatsApp Web diventa ancora più semplice.

WhatsApp ha lanciato un aggiornamento che permette di fare chiamate vocali e video direttamente dal browser.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su WhatsApp Web

Argomenti discussi: Il Bon ospita uno dei massimi pianisti del nostro tempo, 8 febbraio 2026; Brembilla, dopo 45 anni lo stadio Secomandi si rinnova: sarà in erba sintetica; Ponte tra Castellammare e Shanghai: si rinnova lo scambio culturale tra il Liceo Plinio Seniore e la Ganquan School; WhatsApp si rinnova con un messaggio fisso sul profilo e in alto nelle conversazioni, che ricorda il vecchio stato di MSN.

WhatsApp si rinnova, più qualità e libertà: nuova funzione dedicata agli amanti di foto e videoWhatsApp, la celebre piattaforma di messaggistica istantanea di proprietà di Meta Platforms, sta per introdurre una novità molto attesa. Vista la crescente mole di contenuti multimediali scambiati ... blitzquotidiano.it

WhatsApp rinnova l’interfaccia: arrivano i nuovi filtri per foto, video e stickerWhatsApp è al lavoro per rinnovare la sezione Media, link e documenti introducendo filtri dedicati per foto, video, documenti, link e sticker. L'interfaccia, ora è più intuitiva. NOTIZIA di ... multiplayer.it

WhatsApp Web beta introduce chiamate vocali e video. In rollout graduale a più utenti nelle prossime settimane. Chiamate di gruppo (fino a 32 partecipanti) in arrivo, senza ETA. Per unirti alla beta: Impostazioni > Aiuto e feedback > Attiva Beta. #whatsapp #w x.com

buondi, avrei una domanda: è da un paioi di giorni che tramite il macbook air non mi sentono i messaggi vocali utilizzando whatsapp web è un problema mio oppure sta capitando anche ad altri soluzioni grazie mille per l'aiuto..ciaoo ciaooo - facebook.com facebook