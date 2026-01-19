WhatsApp cambia volto | arriva la foto di copertina sul profilo con controlli per la privacy
WhatsApp si appresta a introdurre una nuova funzionalità: la possibilità di aggiungere una foto di copertina al profilo. Questa novità permette agli utenti di personalizzare ulteriormente il proprio spazio, con controlli dedicati alla privacy. L'aggiornamento rappresenta un’evoluzione rispetto alle funzioni finora disponibili, offrendo maggiori opzioni di personalizzazione e gestione della visibilità del profilo.
WhatsApp si prepara a una trasformazione estetica significativa, introducendo una funzionalità che fino a oggi è stata appannaggio dei social network tradizionali: la foto di copertina del profilo. La novità, attualmente in fase di sviluppo per la versione iOS dell’applicazione, promette di rivoluzionare il modo in cui gli utenti personalizzano la propria presenza sulla piattaforma di messaggistica più diffusa al mondo. La funzione, scoperta nell’ultima versione beta per iOS, permetterà agli utenti di selezionare un’immagine orizzontale di grandi dimensioni da visualizzare nella parte superiore del profilo personale, in modo simile a quanto accade su Facebook o LinkedIn. 🔗 Leggi su Screenworld.it
