KSI riesce dove il Wrexham di Ryan Reynolds è rimasto frustrato dopo l’annuncio di Dagenham e Redbridge

Sabato pomeriggio, il YouTuber e personaggio pubblico KSI trasmetterà in diretta streaming la partita tra Dagenham e Redbridge e Hampton e Richmond Borough. L’evento è disponibile sul suo canale online e si svolgerà nel fine settimana. Questa iniziativa si distingue dopo che il Wrexham di Ryan Reynolds ha dovuto rinunciare a un'operazione analoga.

Sito inglese: Lo YouTuber KSI trasmetterà in streaming l’incontro di Dagenham e Redbridge con Hampton e Richmond Borough in diretta sul suo canale sabato pomeriggio. Le due squadre si affronteranno nella National League South nel giorno di non campionato con calcio d’inizio alle 15:00. KSI, all’anagrafe Olajide Olayinka Williams Olatunji, ha acquistato una quota di minoranza in Dagenham e Redbridge all’inizio di questo mese, unendosi all’ex attaccante inglese Andy Carroll nell’impresa – e ora Dagenham aprirà nuovi orizzonti mostrando la partita su YouTube. L’articolo continua qui sotto Potrebbe piacerti Ryan Reynolds finalmente riesce a farsi strada nello streaming della National League. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - KSI riesce dove il Wrexham di Ryan Reynolds è rimasto frustrato dopo l’annuncio di Dagenham e Redbridge Articoli correlati KSI lascia il segno al Dagenham, licenziando l’allenatore dopo la vittoria e sostituendolo con l’ex attaccante dell’Inghilterra2026-03-18 16:51:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Lo YouTuber KSI ha... Leggi anche: Wrexham da film, ribalta il Qpr nel recupero e ora Reynolds sogna la Premier