Wrexham da film ribalta il Qpr nel recupero e ora Reynolds sogna la Premier

Il Wrexham, di proprietà dell’attore Ryan Reynolds, ha ottenuto una vittoria importante in rimonta contro il Queen’s Park Rangers, con un punteggio finale di 3-2. La squadra gallese, grazie a questa prestazione, si avvicina ai playoff della Championship, la seconda divisione inglese. La vittoria rappresenta un passo significativo verso il sogno di Reynolds di vedere il Wrexham competere in Premier League.

(Adnkronos) – Ryan Reynolds sogna la Premier League. Il Wrexham, di cui l'attore statunitense è proprietario, ha vinto oggi, sabato 24 gennaio, in rimonta sul campo del Queen's Park Rangers, vincendo 3-2 nel recupero in un finale thriller, conquistando tre punti che proiettano la squadra gallese nei playoff di Championship, la Serie B inglese. Succede di tutto al Loftus Road. Il vantaggio dei padroni di casa arriva al 6' con Vale, poi c'è il pareggio ospite al 54' di Doyle. Nel finale di una partita che sembrava incanalata verso il pari il QPR riesce a segnare il gol del momentaneo 2-1 con Cook all'80', ma in pieno recupero succede l'impensabile, anche per chi è abituato ai copioni di Hollywood.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

