Durante il fine settimana, i pendolari che viaggiano tra Roma e Firenze devono fare i conti con un’interruzione dei treni sulla tratta. La linea sarà sospesa a partire da sabato 11 aprile per tutto il weekend, mentre si svolgono lavori di potenziamento ferroviario. La sospensione riguarda tutti i servizi sulla tratta interessata, che non saranno disponibili fino a fine ciclo dei lavori.

Stop ai treni sulla tratta Roma-Firenze per questo weekend. Da sabato 11 aprile scatta il blocco a causa dei lavori per il potenziamento della linea. Si aggiunge quindi un altro disagio per il traffico ferroviario italiano dopo la frana in Molise che ha interrotto la circolazione sulla linea adriatica. La sospensione è dovuta alle operazioni lungo il tratto Orvieto-Settebagni sulla direttrice Av che dalla Capitale porta al capoluogo toscano. Si prospettano quindi forti disagi per chi dovrà viaggiare nei prossimi giorni. Secondo quanto riportato da Rfi, a partire dalla mezzanotte tra venerdì e sabato prossimi alle 15 di domenica 12 aprile partirà lo stop alla circolazione sulla linea Av Roma-Firenze. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Weekend di passione per i pendolari: sospesa la tratta ferroviaria Roma-Firenze a causa dei lavori

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