Questo fine settimana, i viaggi in treno in Italia saranno influenzati da lavori sul ponte che divide il sistema ferroviario nazionale. Le operazioni sono state pianificate accuratamente, includendo i trasbordi e le modifiche alle tratte, per garantire il minimo disagio possibile ai passeggeri. È importante consultare gli aggiornamenti delle compagnie ferroviarie prima di partire, per organizzare al meglio gli spostamenti e evitare inconvenienti.

Un fine settimana surreale per un’opera necessaria. Ponte al Pino è un’arteria strategica e storica, e l'intervento prevede la demolizione e ricostruzione dell’infrastruttura Un fine settimana surreale per chi attraverserà in treno il nostro paese. Stavolta è tutto programmato, financo nei minimi dettagli, perfino i trasbordi all’interno della città di Firenze tramite autobus che faranno da navetta tra le stazioni di Rifredi e Campo di Marte. Un impatto enorme per un’opera necessaria. Stavolta non parliamo del tunnel Tav, opera che sarebbe stata utilissima proprio in queste giornate e che porterà alla nascita della nuova stazione sotterranea del capoluogo, ma della sostituzione di un ponte. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Firenze divide in due l’Italia ferroviaria a causa dei lavori a un ponte

Lavori sulla linea ferroviaria Firenze - Empoli - Pisa: modifiche alla circolazioneSono in corso lavori di manutenzione sulla linea ferroviaria Firenze-Empoli-Pisa, che interesseranno il sottovia di via delle Colline a Pontedera e il passaggio a livello di Navacchio.

Treni, Firenze: Ponte al Pino demolito e sostituito. Italia spaccata in due. Divieti e navette anche per Fiorentina-CagliariA Firenze, il ponte di Ponte al Pino è stato demolito e sostituito con una struttura in acciaio Corten, un materiale riciclabile e sostenibile.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Come cambia una delle più buone pizzerie di Firenze: il progetto di Zanfa Bros; Referendum giustizia, il segretario ANM a Novaradio: La riforma vuole un CSM diviso e debole, si attuerà il controllo del governo sul pubblico ministero – ASCOLTA; Treni, Italia divisa in due per lavori a Firenze il 24 e 25 gennaio. Alta velocità e regionali: la guida completa; Fiorentina, in cammino verso il centenario. Gennaio anti-Juve. Quando Petrone si sciupò la pettinatura. Auguri a Chiarugi.

Stop ai treni Alta Velocità per lavori a Firenze, Italia divisa in due. La sindaca: Non usate l’auto. E si gioca Fiorentina-CagliariDa stasera, 23 gennaio, stop al traffico per veicoli e pedoni per l’intervento di Rfi. Attivata la Smart City Control Room, 140 operatori della Polizia Municipale dedicati e volontari della Protezione ... lanazione.it

Italia divisa in due, domani stop all'Alta Velocità a FirenzeFine settimana complicato per chi viaggerà in treno lungo la direttrice nord-sud dell'alta velocità per lo stop alla circolazione ferroviaria a Firenze, tra le stazioni di Campo di Marte e Rifredi. (A ... ansa.it

A gennaio a Firenze oltre al freddo e al tempo brutto un’altra cosa è certa: Pitti uomo. Durante questa iniziativa la città si divide in due: chi ama l’evento e accetta il traffico che di conseguenza crea e chi invece vorrebbe poter andare a lavoro senza code. - facebook.com facebook