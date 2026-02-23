Circolazione sospesa sulla tratta Firenze-Arezzo Ritardi e disagi per i pendolari

Una verifica tecnica sulla linea ferroviaria ha causato la sospensione della circolazione tra Firenze e Arezzo, creando ritardi e disagi ai pendolari. La circolazione è stata interrotta dalle 7 di stamani tra Incisa e Rignano, lasciando molti senza possibilità di spostarsi in treno. La situazione si è protratta per diverse ore, costringendo i viaggiatori a cercare alternative di trasporto. La ripresa dei servizi resta incerta e dipende dall’esito delle verifiche.

Verifiche tecniche in corso sulla linea. I treni regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni Disagi per chi viaggia in treno. La circolazione è sospesa dalle 7 di stamani sulla linea convenzionale Firenze-Arezzo, tra Incisa e Rignano, per verifiche tecniche sulla linea. I treni regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni e registrare ritardi. I treni Intercity possono registrare ritardi. Sono accorsi preventivamente i vigili del fuoco, senza riscontrare una necessità di intervento. I tecnici della Rete ferroviaria italiana sono al lavoro per ripristinare quanto prima la piena funzionalità dell'infrastruttura. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Cadavere sui binari, sospesa la circolazione dei treni sulla linea Terontola-Foligno: ritardi e disagiÈ stata sospesa temporaneamente la circolazione dei treni sulla linea Terontola-Foligno, tra Perugia Ponte San Giovanni e Bastia Umbra, a seguito di un incidente che ha coinvolto una persona sui binari.

La circolazione è sospesa sulla linea convenzionale Firenze-Arezzo per verifiche tecniche sulla lineaLa manutenzione sulla linea ferroviaria tra Firenze e Arezzo causa la sospensione del traffico tra Incisa e Rignano.

* 18978 ( BORGO SL - FIRENZE SMN) non ancora partito * 4111 ( FIRENZE SMN - ROMA) viaggia con +68' * 4121 ( FIRENZE - CHIUSI ) non ancora partito * 4089 ( FIRENZE - FOLIGNO) UMBRIA non ancora partito * 18793 ( FIRENZE - AREZZO) non ancora x.com

