Weekend con Beat Fest Glory Days Spring Break Edition ma anche sapori autentici con Io tu e le rosole

Dal 10 al 12 aprile, Rimini si anima con diversi eventi all’aperto, segnando l’inizio della primavera dopo il lungo weekend pasquale. Tra concerti e festival, il Beat Fest e la

Dopo il lento fine settimana all’insegna della Pasqua, tra grandi pranzi e abbuffate di cioccolato, dal 10 al 12 aprile Rimini abbraccia la primavera con i primi grandi eventi all'aperto. In primo piano la musica con il Beat Fest e l’anteprima dei Glory Days in versione “Spring Break” e lo sport. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Sapori della tradizione, musica e corsi gastronomici con “Io, tu e... le rosole” e la Festa del Beato AlessioRiccione Paese riscopre le proprie radici e tradizioni con due appuntamenti che, dal 10 al 12 aprile, animeranno l’antico borgo tra sapori autentici,...

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Temi più discussi: Marina centro si accende con il Beat Fest tra deejay e mercatini; RIMINI: Primavera di eventi, dal concerto di Ron al Beat Fest sul mare; Arriva a Empoli K-Pop is coming, lo show evento sul fenomeno coreano; TONY BOY: è pronto a portare la sua energia sui palchi dei principali festival italiani con il suo SUMMER TOUR 2026 - MEI.

Marina centro si accende con il Beat Fest tra deejay e mercatiniLa manifestazione torna protagonista nel weekend. Salomao: Puntiamo a superare le 20mila presenze dell’anno scorso ... ilrestodelcarlino.it

Beat Fest, conto alla rovescia per il ritorno sul lungomare: obiettivo superare 20mila presenzeSabato 11 e domenica 12 aprile il lungomare si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto tra live, mercatini, intrattenimento e novità dell’ultima ora ... altarimini.it

Arriva il Beat Fest Rimini 2026 per celebrare l’arrivo della primavera e dell’estate con un weekend di musica, cibo e divertimento https://www.radiogamma.it/evento/musica-street-food-e-festa-a-marina-centro - facebook.com facebook