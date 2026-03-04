Elena Bergamaschi pubblica una nuova poesia intitolata “Io lo so che tu non torni, ma io ti aspetto comunque…”. La poesia non ha l’obiettivo di fare scena, ma di aiutare a superare i momenti difficili, quando la vita si fa più pesante e le parole sembrano mancare. È nata come risposta ai giorni complicati, come un modo per respirare e andare avanti.

C’è una poesia che non nasce per “fare scena”, ma per sopravvivere ai giorni. È quella che arriva quando la vita diventa più pesante del previsto, quando le parole restano bloccate in gola e l’unico modo per respirare è metterle su carta. In questa zona intima e vera si muove Elena Bergamaschi, poetessa lombarda e insegnante di scuola primaria, che torna con un nuovo libro di versi dal titolo che è già una promessa e una ferita insieme: “Io lo so che tu non torni, ma io ti aspetto comunque.”. Un titolo lungo, sospeso, quasi parlato. Come se fosse una frase detta a bassa voce, a se stessi, quando non si ha più voglia di fingere. Perché la forza di Bergamaschi è proprio questa: una poesia diretta, umana, capace di arrivare senza filtri. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

© Dailyshowmagazine.com - Elena Bergamaschi torna in poesia con “Io lo so che tu non torni, ma io ti aspetto comunque…”

Alle Olimpiadi tu ti farai valere, ha ragione tua madre, io lo soTra le macerie del passato e la disciplina del corpo, una ragazza impara che resistere può essere un modo per ringraziare la vita.

Sanremo, Argentero: "Io co conduttore? Non lo so, aspetto la chiamata"Home > Spettacoli > Televisione > Sanremo, Argentero: "Io co conduttore? Non lo so, aspetto la chiamata" “Sono tutte cose che ho letto, perché non lo...