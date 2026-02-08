Dipendenza da Internet i genitori ci provano | due terzi introducono regole sull’uso del social Da limiti temporali ai parental control
Molti genitori cercano di mettere limiti all’uso dei social tra i loro figli. Due terzi di loro adottano regole, come limiti di tempo e parental control, per cercare di controllare l’uso di internet. La sfida resta quella di trovare un equilibrio tra libertà e protezione, mentre i ragazzi trascorrono sempre più tempo online.
Accanto all’uso intenso del digitale, il documento analizzato dalla nostra redazione in questi giorni relativamente allo studio dell’Osservatorio Scientifico sull’Educazione Digitale mette in luce il ruolo delle famiglie nel tentativo di governare la presenza dei social nella vita quotidiana dei figli. Circa due terzi dei nuclei familiari introducono regole sull’utilizzo delle piattaforme, segno di una consapevolezza diffusa rispetto alla centralità del tema. L'articolo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
