Manfredonia collaboratore scolastico aggredito a scuola | la violenza giovanile è un campanello d’allarme

A Manfredonia, un collaboratore scolastico è stato vittima di un'aggressione all’interno dell’istituto. L’episodio si è verificato durante l’orario scolastico e ha coinvolto un giovane studente. La notizia ha suscitato preoccupazione tra insegnanti e genitori, evidenziando un problema di violenza giovanile che preoccupa le autorità locali. L’episodio è stato segnalato alle forze dell’ordine per le eventuali indagini.

📍Non possiamo accettare né tollerare quanto è accaduto oggi ai danni di un collaboratore scolastico. La violenza, ancora una volta, prende la scena e, ancora una volta, è la scuola — presidio culturale ed educativo — a farne le spese, diventando lo scenario di chi pensa, con prepotenza, di farsi rispettare o di imporre la propria legge. Questo episodio ci pone nuovamente di fronte a una situazione di degrado, povertà educativa, brutalità e illegalità diffusa, che ferisce e colpisce anche la nostra comunità. Non solo le istituzioni sono chiamate a essere più presenti e a fare la loro parte, ma, insieme alle famiglie, alle associazioni e alle scuole, siamo tutti chiamati a fare rete ed essere una vera comunità educativa. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, collaboratore scolastico aggredito a scuola: la violenza giovanile è un campanello d’allarme Manfredonia, collaboratore scolastico picchiato fuori scuola dopo un rimproveroPaura e indignazione a Manfredonia, dove nella tarda mattinata del 9 aprile 2026 un collaboratore scolastico è stato vittima di una violenta... Collaboratore scolastico sente puzza di cannabis provenire dal bagno, scatta l’allarmeCi troviamo a Pordenone, la cronaca locale racconta di una allarme lanciato da un collaboratore scolastico che, passando vicino ai bagni, percepisce... Shock a Manfredonia, collaboratore scolastico pestato a sangue. Già individuato autore violenzaMANFREDONIA — Tensione e preoccupazione, nella tarda mattinata di oggi, all’esterno di un istituto scolastico di Manfredonia, dove un collaboratore scolastico è stato aggredito da un giovane che, seco ... statoquotidiano.it Shock a Manfredonia, collaboratore scolastico pestato a sangue. Avrebbe rimproverato fidanzatino di un’alunnaMANFREDONIA. Tensione e shock a Manfredonia, intorno alle ore 13.30, all’uscita di una scuola, dove si è verificata un’aggressione ai danni di un collaboratore scolastico. Secondo quanto ricostruito, ... statoquotidiano.it