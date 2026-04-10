Collaboratore scolastico aggredito a Manfredonia | preso a pugni da un ragazzo che pretendeva di parlare con la fidanzata

Un collaboratore scolastico è stato aggredito a Manfredonia giovedì 9 aprile all'esterno di un istituto superiore. Secondo quanto riferito, un ragazzo lo avrebbe colpito con un pugno, chiedendo di parlare con la sua fidanzata. Il sindaco del comune si è mostrato molto arrabbiato per quanto accaduto e ha commentato l'episodio senza entrare nei dettagli. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.