Collaboratore scolastico aggredito a Manfredonia | preso a pugni da un ragazzo che pretendeva di parlare con la fidanzata
Un collaboratore scolastico è stato aggredito a Manfredonia giovedì 9 aprile all'esterno di un istituto superiore. Secondo quanto riferito, un ragazzo lo avrebbe colpito con un pugno, chiedendo di parlare con la sua fidanzata. Il sindaco del comune si è mostrato molto arrabbiato per quanto accaduto e ha commentato l'episodio senza entrare nei dettagli. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.
Il sindaco di Manfredonia è su tutte le furie per l'aggressione subita ieri mattina, giovedì 9 aprile, da un collaboratore scolastico all'esterno dell'istituto superiore ‘Roncalli-Fermi-Rotundi-Euclide’. "Non possiamo accettare né tollerare quanto è accaduto. La violenza, ancora una volta. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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Manfredonia, collaboratore scolastico aggredito a scuola: la violenza giovanile è un campanello d’allarme📍Non possiamo accettare né tollerare quanto è accaduto oggi ai danni di un collaboratore scolastico.
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