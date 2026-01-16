Bus dell' Ast gratuiti per gli anziani come ritirare le tessere

Il dipartimento Servizi alla Persona del Comune informa che, a partire da lunedì 19 gennaio, è possibile ritirare le tessere per il servizio di trasporto gratuito extraurbano AST dedicato agli anziani per l'anno 2026. Le tessere sono disponibili presso gli uffici comunali e permettono di usufruire del servizio senza costi aggiuntivi. Per ulteriori dettagli, si consiglia di consultare le indicazioni ufficiali del Comune.

