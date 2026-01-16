Bus dell' Ast gratuiti per gli anziani come ritirare le tessere

Il dipartimento Servizi alla Persona del Comune informa che, a partire da lunedì 19 gennaio, è possibile ritirare le tessere per il servizio di trasporto gratuito extraurbano AST dedicato agli anziani per l'anno 2026. Le tessere sono disponibili presso gli uffici comunali e permettono di usufruire del servizio senza costi aggiuntivi. Per ulteriori dettagli, si consiglia di consultare le indicazioni ufficiali del Comune.

Il dipartimento Servizi alla Persona del Comune rende noto che da lunedì 19 gennaio possono essere ritirate le tessere per anziani del servizio trasporto gratuito extraurbano (AST), per l'anno 2026. La consegna delle tessere sarà effettuata presso il front-office del Dipartimento Servizi alla.

