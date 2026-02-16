Nuovi cassonetti intelligenti a Marina di Pisa | le istruzioni per ritirare le tessere

Il Comune di Pisa ha installato nuovi cassonetti intelligenti a Marina di Pisa dopo che alcuni residenti avevano segnalato problemi di corretto smaltimento dei rifiuti. Questi nuovi contenitori richiedono l’uso di tessere dedicate, e le istruzioni per ottenerle sono ora disponibili. La novità mira a migliorare la gestione dei rifiuti e a rendere più semplice il conferimento per i cittadini.

Pisa, 16 febbraio 2026 – Si amplia la rete cittadina servita dal sistema di raccolta con cassonetti stradali informatizzati, estendendosi anche alla zona di via da Verrazzano, a Marina di Pisa. Dopo le altre zone già servite in città e sul litorale, anche l'area passa dal porta a porta ai cassonetti intelligenti, nell'ambito del percorso verso l'introduzione della tariffazione puntuale. "Con l'entrata in funzione dei nuovi cassonetti intelligenti a Marina di Pisa – dichiara Elena Del Rosso, assessore alle politiche ambientali – prosegue il lavoro dell'amministrazione comunale, in città e sul litorale, verso una raccolta differenziata più efficiente e una città più sostenibile.